Süddeutsche Zeitung: Санкции США вряд ли остановят "Северный поток-2" сейчас

США введут свои санкции, когда российский газопровод будет уже на финальной стадии постройки.

США вряд ли случайно именно сейчас взялись за процесс введения санкций против газопровода "Северный поток-2". До этого времени Конгресс и Белый дом возлагали надежды на правительство Дании.

Об этом пишет Süddeutsche Zeitung. Российская "труба" проходит через воды королевства. А процесс выдачи необходимых разрешений от Копенгагена был очень проблемным. Но в октябре Дания дала свое одобрение "Северному потоку-2". Таким образом, у проекта исчезла последняя преграда в пределах Евросоюза.

"Это могло стать толчком для санкций, потому что в противном случае трубопровод вряд ли продвинулся бы хоть немного дальше", - пишет издание.

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Председатель Восточного комитета бизнеса Германии Оливер Гермес назвал решение о санкциях США против "Северного потока-2" "более чем недружественным шагом". Ведь все разрешения наконец-то были получены. Можно ли просто сейчас остановить российский газопровод вообще? По мнению издания, американские санкции могут как минимум сильно навредить строительству. Поскольку в мире не так много кораблей вроде Pioneering Spirit, который сейчас прокладывает трубу по дну Балтийского моря.

"Это крупнейший строительный корабль в мире, который принадлежит компании Allseas. Судно Saipem тоже работает на консорциум "Северного потока-2". И в глобальном строительном бизнесе есть только эти два корабля. В консорциуме признают, что это "Ахиллесова пята". Однако, "Северный поток-2" до этого времени демонстрировал способность преодолевать проблемы. Трудно представить, чтобы он потерпел неудачу именно сейчас", - говорится в статье.