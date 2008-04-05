Лужков назвал причину взрыва в Москве, унесшего жизни трех человек

Завершен разбор завалов на месте взрыва в жилом доме на улице Академика Королева в Москве, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на сообщение оперативного штаба, работающего на месте происшествия.

"В 03.00 мск поисковые работы и разбор завалов были завершены, никого не обнаружили", - сказал собеседник агентства.

Теперь на месте взрыва будут вестись строительные работы.

Взрыв в доме 8, корпус 1 по улице Академика Королева прогремел в пятницу вечером, после чего сразу начался пожар. На уровне 11-12 этажей здания были вырваны четыре панели, а в самом доме образовалась "зияющая дыра". Дом построен буквой "П", это - многоподъездное здание, в нем 600 квартир. Только спустя час пожарным удалось потушить пламя, площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Взрыв унес жизни трех человек. Во время тушения из горящего дома были спасены 16 человек. 23 жильца обратились за медицинской помощью к врачам, дежурившим на месте происшествия.

Мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ уже назвал причиной случившегося нарушение правил безопасности при проведении сварочных работ. По его словам, установлено, что в туалетной комнате в квартире на 11 этаже, где они велись, взорвался газ. В результате квартира была полностью разрушена.