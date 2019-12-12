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Спасатели нашли обломки чилийского военного самолета (видео)

11:39, 12 декабря 2019
Мир
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Найдены куски крыльев судна / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Куски крыльев отправили на берег для экспертизы.

Поиски военного лайнера продолжаются уже вторые сутки. На помощь чилийцам прибыли команды из США, Аргентины, Уругвая и Бразилии.

На борту лайнера находились 38 человек – 17 членов экипажа и 21 пассажир. Спасатели все еще надеются, что хоть кому-то таки удалось выжить.

Как сообщал УНИАН, самолет Военно-воздушных сил Чили C130 Hercules, на борту которого находились 38 человек, разбился вечером 9 декабря. Он бесследно исчез с радаров на пути к Антарктиде через час после вылета.

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Теги: #Чили