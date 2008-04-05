Буш назвал себя и Путина «старыми боевыми конями»
10:40, 05 апреля 2008Мир
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Борозды не испортят?
Джордж Буш заявил, что он и Владимир Путин являются «старыми боевыми конями», покидающими свои посты, сообщил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома, который рассказал о выступлении Буша на заседании Совета Россия-НАТО, проходившем за закрытыми дверями.
Это выступление было «позитивным и неформальным, что вы и ожидаете от нашего президента», сказал представитель администрации.
В своем выступлении на заседании Совета Россия-НАТО глава Белого дома вновь подчеркнул, что «холодная война» закончилась и что Россия больше не является врагом и что он считает, что НАТО является силой во имя добра», сказал представитель.
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