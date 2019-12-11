Катастрофа МН17: в Кремле отреагировали на фейковое сообщение "Первого канала"

Пресс-секретарь Путина убежден, что важно давать "всю палитру версий".

В Кремле считают, что фейковое сообщение российского Первого канала об «атаке» Украины по самолету Malaysia Airlines МН17 не подрывает доверие к государственным СМИ России.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это вовсе не подрывает. Ведь вокруг столь резонансных тем и вокруг такой трагедии, как та, которая произошла с «Боингом». Важно давать всю палитру версий. Не одну версию, как предпочитают делать многие западные каналы, а именно палитру версий. И в этом плане, да, какие-то версии, которые выходят вперед на определенном этапе, потом подтверждается их несостоятельность, сомнительность и так далее. Поэтому и на определенном этапе это вполне может быть», - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, критически ли важная ошибка была совершена «Первым каналом», и не подрывает ли это доверие к государственному телеканалу.

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Как сообщал УНИАН, генеральный директор российского «Первого канала» Константин Эрнст сознался, что его канал распространил ложную информацию о сбитом малайзийском «Боинге».

Такое заявление Эрнст сделал в общении с журналистом The New Yorker.

Так, в ноябре 2014 года «Первый канал» показал так называемые «сенсационные кадры»: спутниковый снимок, якобы добытый у западных спецслужб, на котором видно, что «Боинг» рейса MH17 атакует «украинский истребитель». Данный снимок очень быстро распознали как некачественный фейк.

Журналист задал Эрнсту вопрос, почему его канал показал подобное. Руководитель «Первого» признал, что это была ошибка.

«Да, мы люди, мы делаем ошибки, но не специально», – указал он.

При он отказался признавать официальный отчет о трагедии, который аргументированно связывает уничтожение MH17 с боевиками и российским оружием.

«Вы верите, что нидерландский отчет – это правда, а я верю, что нидерландский отчет непрофессионален», – заявил Эрнст.

Катастрофа малайзийского «Боинга» произошла 17 июля 2014 года. Самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.