Стало известно, где похоронят экс-мэра Москвы Лужкова

Дата похорон пока не определена.

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище по обращению родственников.

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Дата захоронения пока не определена. По поручению нынешнего мэра российской столицы Сергея Собянина создана правительственная комиссия по организации похорон, передает kommersant.

«Принято решение о захоронении Юрия Михайловича Лужкова на Новодевичьем кладбище на основании обращения его родственников. По решению мэра Москвы Сергея Собянина, создана правительственная комиссия по организации похорон Юрия Лужкова», - сообщила пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова.

В храме Христа Спасителя опровергли информацию нескольких СМИ о проведении у них гражданской панихиды. «Не бывает гражданских панихид в храме. В храме бывает либо отпевание, либо церковная панихида», - объяснил «РИА Новости» протоиерей Михаил Рязанцев.