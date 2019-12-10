Опять "настамнет": Путину пришлось на "нормандском саммите" комментировать скандал с убийством в Берлине

Российский президент опроверг причастность своего государства к преступлению.

Высланные из Германии дипломаты РФ не были причастны к убийству в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом этого года.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции участников саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, пишет ТСН.

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"Вы сказали об убийстве грузина. Это не совсем так. Я знаю, что в Берлине погиб человек, это не совсем грузин, это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе. Он не грузин по национальности", - сказал Путин в ответ на заданный одним из журналистов вопрос.

"Этот человек находился у нас в розыске. Это боевик, причем очень жесткий и кровавый человек. Только в одной из акций, в которой он принял участие, им было убито 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Я не знаю, что с ним произошло. Это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно", - заявил он.

При этом российский лидер выразил несогласие с реакцией официального Берлина на информацию о возможной причастности к убийству Хангошвили кремлевских спецслужб.

"Я считаю, что только на основе предварительных рассуждений некорректной является высылка дипломатов, которые не имеют к этому никакого отношения", - отметил Путин.

Относительно встречных мер он объяснил, что они будут зеркальными.

"Существует просто неписаная практика, неписаные законы в таких случаях: вы выслали наших дипломатов – мы высылаем ваших. Вот и все", - сказал президент РФ.

По его мнению, пока рано говорить о кризисе отношений официальных Москвы и Берлина.

"Является ли это как-то кризисом в отношениях? Ну, ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что должен возникнуть какой-то кризис. В том, что мы должны в этом разобраться – я согласен с канцлером. Мы будем делать все, чтобы разобраться и помочь нашим немецким коллегам", - пообещал Путин.

"Было бы хорошо, чтобы мы сотрудничали не только в таких трагических обстоятельствах, но и раньше. Российская сторона неоднократно ставила вопрос перед немецкими коллегами о выдаче этого бандита, убийцы. К сожалению, мы не нашли взаимопонимания", - добавил он.

Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, подтвердила факт проведения двусторонней беседы с российским руководителем о скандале. С ее слов, ФРГ продолжает ожидать от РФ сотрудничества в расследовании дерзкого убийства в центре Берлина, за которым могут стоять российские спецслужбы. При этом канцлер уточнила, что подозрение прокуроров пока что начальное, а "российская сторона предоставит свою информацию для расследования".

А президент Франции Эммануэль Макрон добавил, что в случае получения доказательств причастности России к убийству в Берлине и призыву друзей к солидарной реакции, его страна безусловно поддержит этот призыв, как это сделали десятки стран ЕС в ответ на действия кремлевских агентов в Солсбери, Великобритания.

Ранее МИД Германии объявил двух сотрудников посольства России в Берлине персонами нон грата.

РФ намерена ответить на выдворение из Германии представителей своего посольства в Берлине.

Напомним, в центре немецкого Берлина посреди белого дня 23 августа был убит 40-летний этнический чеченец с гражданством Грузии Зелимхан Хангошвили. Полиция арестовала подозреваемого в его убийстве – он оказался россиянином. Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Позже немецкое издание Der Spiegel сообщило, что подозреваемого россиянина связывают с российскими спецслужбами.