Бостонского террориста Царнаева приговорили к смертной казни

Об этом в пятницу, 15 мая, написала в своем твиттере корреспондент радиостанции "Голос Америки" Фатима Тлисова, сообщает Дождь.

Ранее, 13 мая, государственный обвинитель попросил присяжных приговорить Царнаева к смертной казни. По его мнению, смертная казнь может быть единственным справедливым приговором за совершенные подсудимым преступления.

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Теракт у финишной черты Бостонского марафона произошел 15 апреля 2013 года. Тогда с интервалом в 12 секунд произошли два взрыва, жертвами которых стали три человека. Более 260 человек получили ранения разной степени тяжести.

Джохара Царнаева признали виновным в применении оружия массового поражения против физических лиц, повлекшем смерть — в общей сложности, он был признан виновным по всем 30 пунктам обвинения. Его брат Тамерлан, предположительно являвшийся идеологом теракта, погиб при задержании.

Присяжным нужно было выбрать из двух возможных вариантов наказания — смертная казнь или пожизненное заключение.