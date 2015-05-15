Из-за продовольственного эмбарго в России пострадал экипаж МКС

Экипаж Международной космической станции пострадал из-за введенного эмбарго на ввоз продуктов питания в Россию из некоторых стран. Ограничения мешают экипажу МКС выполнять конкретные обязательства, говорится в опубликованном за первый квартал 2015 года отчете ракетно-космической корпорации «Энергия», передает Дождь.

«В перечень запрещенных к ввозу товаров попадают продукты, входящие в состав посылок экипажу и пищевых контейнеров, доставляемых из США и предназначенных для доставки на МКС российскими кораблями», — говорится в документе.

В нем также отмечается, что введенные "антисанкции" влияют на исполнение конкретных обязательств по обеспечению экипажа станции продовольствием.

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В начале января питание для американских астронавтов на МКС «застряло» на таможне из-за введенных Россией продовольственных санкций.

В начале августа Россия на год ограничила импорт продуктов из стран, которые ввели против нее санкции. Из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии запрещено ввозить говядину, свинину, фрукты, птицу, сыры и молочную продукцию, орехи и другие продукты.