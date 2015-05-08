Россия отложила запуск на МКС пилотируемого "Союза"

Напомним, "Прогресс" не смог достичь Международной космической станции (МКС) и в ночь на пятницу сгорел в плотных слоях атмосферы, передает Би-би-си.

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Старт пилотируемого корабля был запланирован на 26 мая, но теперь состоится не раньше середины июля, сообщил неназванный источник в космической отрасли.

На "Союзе" к МКС должны полететь космонавт Олег Кононенко, японский астронавт Кимия Юи и американец Челл Линдгрен, однако окончательный состав экипажа все еще не утвержден, так как не закончено расследование причин неудачного запуска "Прогресса".

На МКС в настоящее время находятся 6 человек: россияне Антон Шкаплеров, Геннадий Падалка и Михаил Корниенко, представитель Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти и американцы Терри Вертс и Скотт Келли.