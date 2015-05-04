Российские военные корабли появились вблизи территориальных вод Латвии

02:54, 04 мая 2015
Мир
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Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии идентифицировали у границ республики российские военные корабли и подводную лодку

wartime.org.ua

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба НВС балтийской республики, пишет РИА Новости.

Российские корабли были замечены в эксклюзивной экономической зоне Латвии в 5 милях от границы.

НВС идентифицировали десантный корабль Ropucha по классификации НАТО (проект 775), малый противолодочный корабль Parchim (проект 1331-М) и подводную лодку класса Kilo (дизельная подлодка проекта 877 "Палтус" — ред).

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Также НВС заметили военно-транспортный самолет Ан-22, который совершал полет вблизи латвийской границы.

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