Российские военные корабли появились вблизи территориальных вод Латвии

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии идентифицировали у границ республики российские военные корабли и подводную лодку

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба НВС балтийской республики, пишет РИА Новости. Российские корабли были замечены в эксклюзивной экономической зоне Латвии в 5 милях от границы. НВС идентифицировали десантный корабль Ropucha по классификации НАТО (проект 775), малый противолодочный корабль Parchim (проект 1331-М) и подводную лодку класса Kilo (дизельная подлодка проекта 877 "Палтус" — ред). Читайте такжеЛатвия зафиксировала российский военный корвет вблизи своих границ Также НВС заметили военно-транспортный самолет Ан-22, который совершал полет вблизи латвийской границы.

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