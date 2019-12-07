США и Иран обменялись заключенными

Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран - американского студента Сюэ Вана.

США и Иран провели обмен заключенными.

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Как сообщает Reuters cо ссылкой на иранского чиновника, Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран - американского студента Сюэ Вана.

Солеймани был задержан сотрудниками ФБР в Миннесоте в октябре 2018 года, ему не предъявили обвинения. Ван был задержан в Иране в 2016 году по подозрению в шпионаже.

«Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван воссоединятся со своими семьями в скором времени. Выражаю благодарность всем, кто принимал в этом участие, особенно правительству Швейцарии», - написал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Twitter.