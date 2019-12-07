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США и Иран обменялись заключенными

17:31, 07 декабря 2019
Мир
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Иранский ученый вернулся на Родину \ twitter.com/JZarif

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Как сообщает Reuters cо ссылкой на иранского чиновника,  Вашингтон передал иранского ученого Масуда Солеймани, а Тегеран - американского студента Сюэ Вана.

Солеймани был задержан сотрудниками ФБР в Миннесоте в октябре 2018 года, ему не предъявили обвинения. Ван был задержан в Иране в 2016 году по подозрению в шпионаже.

«Я рад, что профессор Масуд Солеймани и Сюэ Ван воссоединятся со своими семьями в скором времени. Выражаю благодарность всем, кто принимал в этом участие, особенно правительству Швейцарии», - написал глава МИД Ирана Джавад Зариф в Twitter.

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Теги: #США#Иран