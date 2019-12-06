Туск назвал Brexit одной из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС

Экс-глава Евросовета считает, что выход из ЕС сделает Британию второсортным игроком на мировой арене.

Brexit был "одной из самых впечатляющих ошибок" в истории ЕС и последовал за кампанией, отмеченной "беспрецедентной готовностью лгать".

Об этом заявил экс-президент Европейского совета Дональд Туск, передает zn.ua со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Brexit был "самым болезненным и самым печальным опытом" за пять лет его правления, бурный период, отмеченный греческим кризисом в еврозоне, резкими спорами по поводу миграции и выборами Дональда Трампа.

"Это чистая иллюзия [думать], что легче установить хорошие отношения с Великобританией, когда они находятся за пределами", - сказал Туск.

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По словам Дональда Туска, Brexit сделает Великобританию "второсортным игроком".

Напомним, ранее Дональд Туск заявил, что Brexit приведет к окончательной потере Лондоном влияния на мировые процессы.

"Я неоднократно слышал от сторонников Brexit, что выход из ЕС снова сделает Великобританию глобальной силой, они полагают, что только в одиночку она действительно может быть великой… но в реальности все с точностью до наоборот", - сказал глава ЕС.

По мнению Туска, только в рамках объединенной Европы Великобритания может играть глобальную роль.