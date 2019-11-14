Британия потеряет влияние после выхода из Евросоюза - Туск

По мнению Дональда Туска, Великобритания может иметь эффективную глобальную роль лишь в составе объединенной Европы.

Глава Еврокомиссии Дональд Туск заявил, что Великобритания потеряет влияние в международных делах после выхода из состава Европейского Союза.

Об этом сообщает Reuters.

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Как отметил Туск, Великобритания может иметь эффективную глобальную роль лишь в составе объединенной Европы.

"Только в рамках объединенной Европы Великобритания может играть глобальную роль, только вместе мы можем без каких-либо комплексов противостоять величайшим силам этого мира. И мир это знает. Я слышал то же самое в Индии, Новой Зеландии, Австралии, Канаде и Южной Африке - что после своего ухода Великобритания станет аутсайдером, второсортным игроком", - заявил глава Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, Европейский Совет согласился перенести срок выхода Великобритании из ЕС с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года при условии ратификации британским парламентом соглашения о выходе.