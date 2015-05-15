В Израиле парламент одобрил новое правительство Нетаньяху

02:22, 15 мая 2015
Мир
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Израильский парламент одобрил новое коалиционное правительство во главе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, который с минимальным преимуществом выиграл последние выборы.

REUTERS

61 член Кнессета отдали свои голоса за новое правительство, 59 были против.

Правительство Нетаньяху состоит из 25 членов, из которых 19 - возглавляют министерства, двое - не имеют портфелей, четверо - заместители министров.

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Сам Беньямин Нетаньяху кроме того, что возглавляет правительство, занимаюет должности министра связи, министра иностранных дел и министра здравоохранения.

По материалам ТСН, NEWSru.co.il

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