В Израиле парламент одобрил новое правительство Нетаньяху

61 член Кнессета отдали свои голоса за новое правительство, 59 были против.

Правительство Нетаньяху состоит из 25 членов, из которых 19 - возглавляют министерства, двое - не имеют портфелей, четверо - заместители министров.

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Сам Беньямин Нетаньяху кроме того, что возглавляет правительство, занимаюет должности министра связи, министра иностранных дел и министра здравоохранения.

По материалам ТСН, NEWSru.co.il