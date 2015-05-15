В Израиле парламент одобрил новое правительство Нетаньяху
02:22, 15 мая 2015Мир
210 0
Израильский парламент одобрил новое коалиционное правительство во главе с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, который с минимальным преимуществом выиграл последние выборы.
REUTERS
61 член Кнессета отдали свои голоса за новое правительство, 59 были против.
Правительство Нетаньяху состоит из 25 членов, из которых 19 - возглавляют министерства, двое - не имеют портфелей, четверо - заместители министров.
Читайте такжеСША критикуют заявления Нетаньяху и настаивают на создании государства Палестина
Сам Беньямин Нетаньяху кроме того, что возглавляет правительство, занимаюет должности министра связи, министра иностранных дел и министра здравоохранения.
По материалам ТСН, NEWSru.co.il
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter