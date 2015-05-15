Кризис в Украине - война на пороге Европы - Шульц

Такое мнение он высказал во время вручения ему авторитетной международной премии им. Карла Великого, Председатель Европарламента Мартин Шульц, сообщает пресс-служба президента Украины.

"В нашем ответе на кризис в Украине - этой войны на нашем пороге - за последние несколько месяцев мы достигли беспрецедентного степени взаимодействия в нашей внешней политике. Национальные правительства отложили свои индивидуальные интересы и договорились о едином европейском подходе. Пока ни одно государство-член не нарушило этого общего подхода. Это - успех. Если каждый преследует собственные интересы, то мы слабы. Если мы едины - мы сильны", - подчеркнул Мартин Шульц.

Он вспомнил, что на Майдане украинцы отстаивали европейские ценности.

"На Майдане украинцы держали наш европейский флаг. Для людей во всем мире Европа стоит на защите человеческого достоинства. Европа означает надежду на лучшее будущее", - подчеркнул Мартин Шульц.

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Церемония, на которую собрались лидеры многих стран Европы и европейских институтов, состоялась в историческом здании мэрии города Аахен. Европейские лидеры в своих речах приветствовали Мартина Шульца и говорили о настоящем и будущем объединенной Европы.

Так, Президент Франции Франсуа Олланд отметил, в частности, что они вместе с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель продемонстрировали, что франко-немецкое объединение полезно не только для Европы, но также и для страны, которая расположена на востоке Европы - Украины.

Вспомнив о долгих часах достижения мирных соглашений в Минске, Президент Франции выразил надежду, что они будут реализованы для достижения мира.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил роль Мартина Шульца в развитии единой Европы.

Президент отметил также большую роль, которую глава ЕП сыграл год назад в процессе синхронной ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС парламентами Украины и Европы.