Единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" вышел из строя
Единственный российский авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" отправлен на ремонт.
Об этом сообщает пресс-служба Северного флота РФ, передает ТАСС.
"Судоремонтники сначала проведут доковый осмотр корабля, по итогам которого будет решаться вопрос об объемах ремонта", - отметили в пресс-службе.
Ремонт крейсера выполнят специалисты 82-го судоремонтного завода в Росляково Мурманской области.
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Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным подобным кораблем в составе Военно-морского флота в России. Он был построен в украинском Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе, и введен в эксплуатацию ВМФ РФ в 1991 году.
17 апреля сообщалось о том, что Россия на Черноморском флоте начала активную фазу зачетно-тактических учений с отдельной береговой ракетной бригадой.