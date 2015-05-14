Единственный авианосец России "Адмирал Кузнецов" вышел из строя

Об этом сообщает пресс-служба Северного флота РФ, передает ТАСС.

"Судоремонтники сначала проведут доковый осмотр корабля, по итогам которого будет решаться вопрос об объемах ремонта", - отметили в пресс-службе.

Ремонт крейсера выполнят специалисты 82-го судоремонтного завода в Росляково Мурманской области.

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Авианосец "Адмирал Кузнецов" является единственным подобным кораблем в составе Военно-морского флота в России. Он был построен в украинском Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе, и введен в эксплуатацию ВМФ РФ в 1991 году.

17 апреля сообщалось о том, что Россия на Черноморском флоте начала активную фазу зачетно-тактических учений с отдельной береговой ракетной бригадой.