В Ираке задержали заместителя ликвидированного главаря ИГ аль-Багдади - СМИ

Боевик был одним из самых разыскиваемых террористов после ликвидации аль-Багдади.

В иракском городе Киркук полиция арестовала двоюродного брата и заместителя ликвидированного главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади по имени Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри.

Информацию об этом подтвердили в спецслужбах ближневосточного государства, передает НВ со ссылкой на телеканал Alsumaria.

Как сообщается, Хамед Шакер Сабаа аль-Бадри, известный как Ибн Халдун, скрывался на съемной квартире. Боевик проживал по фальшивым документам под именем Шаалян Обейд.

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Ранее он считался "военным эмиром" в провинции Салах-эд-Дин и занимался вопросами разведки.

Также Ибн Халдун был одним из самых разыскиваемых террористов после ликвидации аль-Багдади.

Как сообщал УНИАН, американский спецназ ликвидировал Абу Бакра аль-Багдади в ночь с 26 на 27 октября во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб, одобренной Дональдом Трампом.