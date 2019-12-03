Заместитель Госсекретаря США опроверг вмешательство Украины в выборы

Американский дипломат заверил, что не существует никаких доказательств, которые бы указывали на попытки Киева повлиять на политику в Вашингтоне.

Один из руководителей Госдепартамента США заверил, что не видел никаких доказательств того, что именно Украина, а не Россия, вмешивалась в американскую избирательную кампанию в 2016 году. Этим самым он опроверг утверждения некоторых сторонников президента Дональда Трампа на фоне процедуры импичмента.

Как пишет Reuters, речь идет о показаниях заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэла. Он фактически третий по важности чиновник Госдепартамента. На вопрос, считает ли он расследование вмешательства России в американские выборы "мистификацией", Хэл ответил: "Нет". Он также добавил, что не видел никаких доказательств, которые бы подтверждали такое предположение.

Читайте такжеTime: В Украине нашлись желающие переложить вмешательство в выборы США с России на свою страну

Трамп и некоторые его сторонники среди республиканцев продвигают теорию о том, что именно Украина, а не Россия, вмешивалась в американские выборы в 2016 году. В июле, во время телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским американский лидер попросил его расследовать теорию о том, что именно Киев, а не Москва, якобы виновен во вмешательстве в избирательный процесс. И что почтовый сервер Демократической партии якобы спрятан в Украине.

Телефонный разговор президентов США и Украины теперь в центре процедуры импичмента, которую демократы в Палате представителей запустили против Трампа. Недавно, давая показания комитету нижней палаты Конгресса по вопросам разведки, бывший член Совета безопасности США Фиона Хилл отметила, что теория о вмешательстве Украины - это "фальшивая история", созданная в России.