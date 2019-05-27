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На Гавайях впервые за четыре года акула убила человека (видео)

18:27, 27 мая 2019
Мир
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Жертвой хищницы стал 65-летний мужчина из Калифорнии / www.wsj.com

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жертвой хищницы стал 65-летний мужчина из Калифорнии. Он плавал за 50 метров от побережья, когда на него напала акула.

Спасатели пытались достать пловца, но их усилия оказались напрасными. Сейчас же власти распорядилась вывесить предупредительные таблички на пляжах, а отдыхающих просят не пренебрегать собственной жизнью и не заплывать далеко от берега.

Как сообщал УНИАН, ученые надели на акул камеры, чтобы увидеть, как те добывают себе пищу.

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Теги: #Гавайи#укус акулы