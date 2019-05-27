На Гавайях впервые за четыре года акула убила человека (видео)
18:27, 27 мая 2019Мир
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Отдыхающий плавал за 50 метров от побережья, когда на него напала акула.
Жертвой хищницы стал 65-летний мужчина из Калифорнии / www.wsj.com
Впервые за четыре года на Гавайях акула убила отдыхающего.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Жертвой хищницы стал 65-летний мужчина из Калифорнии. Он плавал за 50 метров от побережья, когда на него напала акула.
Спасатели пытались достать пловца, но их усилия оказались напрасными. Сейчас же власти распорядилась вывесить предупредительные таблички на пляжах, а отдыхающих просят не пренебрегать собственной жизнью и не заплывать далеко от берега.
Как сообщал УНИАН, ученые надели на акул камеры, чтобы увидеть, как те добывают себе пищу.
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