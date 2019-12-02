Рождественский Белый дом: Мелания Трамп украсила резиденцию к зимним праздникам (фото, видео)

Первая леди США в белоснежном платье и пальто обошла здание Белого дома и проверила рождественский декор комнат.

Первая леди США усиленно готовится к новогодним праздникам. Мелания Трамп сделала праздничный декор в Белом доме, который показала на потрясающих фото и видео.

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Президентская чета США вернулась в свою резиденцию 2 декабря. Дональд и Мелания Трамп провели День благодарения в собственном гольф-клубе Мар-а-Лаго, во Флориде. Праздник знаменитая пара устроила с сыном Бэрроном, а после уикенда вернулась к исполнению своих обязанностей, пишет 24 канал.

Но не успела Мелания Трамп отдохнуть после перелета, как уже похвасталась в сети результатами своей работы. Первая леди в белоснежном платье и пальто обошла здание Белого дома и проверила рождественский декор комнат. На инстагарм-странице она поделилась эффектными видео и фото, которые уже успели покорить ее фанатов.

На кадрах видно, что в елочных украшениях преобладают белые цвета. Кроме этого, Мелания Трамп учла заявления хейтеров, сделав акцент на патриотизме. В праздничном декоре можно увидеть маленькие американские флаги и ленты, которые гармонично смотрятся с другими рождественскими игрушками, а так же уменьшенную копию Белого дома с подсветкой.

"Дух Америки сияет в Белом доме", – написала Мелания Трамп, объявив тему декора.

Интересно, что первая леди США заказала сразу несколько елок, украшения для каждой из которых Мелания Трамп проектировала совместно с помощниками. А вот в зале, где обычно президентская чета встречает чиновников, знаменитая американка сделала цветочный декор. Красными бутонами украсили камин и стол, что выглядело очень празднично.

Первая леди США ежегодно начинает подготовку к Рождеству заранее. Праздничную тематику Мелания Трамп утвердила еще в июле 2019 года. Именно с тех пор ее команда работала над новогодним декором Белого дома, а в отсутствие президентской четы украсила всю резиденцию. Мелания Трамп никогда не участвует в декорировании, однако всегда проверяет готовность каждого зала к новогодним праздникам.