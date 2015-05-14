Принц Гарри исполнил устрашающий танец новозеландских регбистов

01:12, 14 мая 2015
Мир
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Британский принц Гарри исполнил хаку — традиционный танец новозеландского коренного народа маори, известный по исполнению регбистами этой страны.

 

inquisitr.com

Видеоролик опубликован на странице британского таблоида The Telegraph в Facebook.

Наследник британского престола исполнял танец с уважением к традициям Новой Зеландии, пишет Лента.ру.

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Хака исполняется группой и сопровождается ритмичным выкрикиванием слов аккомпанемента. За пределами Новой Зеландии танец стал известен благодаря его исполнению регбистами национальной сборной, считающейся одной из сильнейших в мире. Спортсмены танцуют один из вариантов хаки — ка-матэ — перед каждым матчем команды. Ка-матэ сопровождается топаньем, воинственными жестами и суровой мимикой. Танец призван поднять боевой дух регбистов, а также провести психическую атаку на игроков команды-соперника путем устрашения.

Prince Harry performs the Haka with distinction while on a visit to New Zealand.

Posted by The Telegraph on 13 травня 2015 р.
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