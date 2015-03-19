Сербия запретила фотовыставку в ОБСЕ об аннексии Крыма, Литва обвиняет Россию

Об этом сообщает сайт МИД Литвы, выражая свое разочарование данным запретом.

"Мы удивлены, что лидеры ОБСЕ и председательствующая Сербия не позволили выставку в организации, которая должна защищать права человека и нормы демократии и верховенства права. Впервые в истории ОБСЕ запрещена выставка, которая призвана привлечь внимание к грубым нарушениям прав человека", - сказано в заявлении на сайте литовского МИД.

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Посол Литвы Чекуолис заявил в связи с этим, что вся организация не может быть заложником пожеланий одной делегации - российской.

"Дискуссия о преступлениях России против Украины должна быть открытой и без цензуры", - цитирует Чекуолиса сайт МИД Литвы.

Ранее УНИАН сообщал, что уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская заявила, что за год оккупации Крым превратился в полуостров страха.