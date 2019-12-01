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В Мексике полиция вступила в бой с боевиками наркокартеля: 14 погибших (видео)

10:17, 01 декабря 2019
Мир
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В Мексике полиция вступила в перестрелку с боевиками наркокартеля / Twitter - Minerva

Десять боевиков наркокартеля и четверо полицейских погибли в перестрелке на севере Мексики, в городе Вилла Юнион, неподалеку от американо-мексиканской границы.

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Как сообщает Reuters, cсылаясь на местные власти, полиция днем вступила в перестрелку с группой тяжело вооруженных боевиков, которые передвигались на пикапах. Столкновение длилось более часа.

Четверо полицейских погибли, шестеро получили ранения. Правоохранители идентифицировали 14 транспортных средств, причастных к перестрелке, и захватили более десятка единиц оружия.

Сообщается также о пропавших без вести.

Напомним, в октябре в Мексике задержали сына барона наркокартеля «Эль-Чапо» Овидия Гусман Лопеса. Однако члены банды вытащили Лопеса, обстреляв дом, в котором полиция его удерживала.

Кроме того, боевики взяли в заложники офицера и 9 солдат. Критики утверждали, что власть должна позаботиться о подкреплении силовиков. Но власти Мексики ответили, что для борьбы с наркокартелем армии пришлось бы использовать огневую силу, что неминуемо грозило бы гражданским лицам.

По информации правительства, во время неудачной операции погибли 8 человек, хотя местные СМИ писали про большее количество жертв перестрелок.

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Теги: #боевики#Мексика