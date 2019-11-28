Меркель упала на колени, поднимаясь к трибуне (видео)
18:30, 28 ноября 2019Мир
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Через секунду канцлер встала, поправила юбку и отшутилась, что не увидела лестницы.
В следующий раз я воспользуюсь лестницей, отшутилась Меркель / Скриншот
Канцлер Германии Ангела Меркель упала на колени, споткнувшись на сцене возле трибуны.
Об этом сообщает The Daily Mail.
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Конфуз произошел вечером в Берлине на встрече с немецким бизнесом. Меркель как раз выходила на сцену, но по дороге споткнулась и упала на оба колена.
Но уже через секунду канцлер встала, поправила юбку и отшутилась, что не увидела лестницы.
«В следующий раз я воспользуюсь лестницей», – отшутилась она.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели седьмой за последние месяцы телефонный разговор.
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