Меркель упала на колени, поднимаясь к трибуне (видео)

Через секунду канцлер встала, поправила юбку и отшутилась, что не увидела лестницы.

Канцлер Германии Ангела Меркель упала на колени, споткнувшись на сцене возле трибуны.

Об этом сообщает The Daily Mail.

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Конфуз произошел вечером в Берлине на встрече с немецким бизнесом. Меркель как раз выходила на сцену, но по дороге споткнулась и упала на оба колена.

Но уже через секунду канцлер встала, поправила юбку и отшутилась, что не увидела лестницы.

«В следующий раз я воспользуюсь лестницей», – отшутилась она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели седьмой за последние месяцы телефонный разговор.