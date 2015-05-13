В Польше при превышении скорости будут забирать права

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Польши.

"Водитель, который превысит разрешенную скорость более чем на 50 км в час в населенных пунктах, потеряет водительские права на три месяца. Это предусмотрено изменениями в Уголовный кодекс, которые вступят в силу с понедельника, 18 мая", - отметили в пресс-службе.

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Водительские права потеряют также те, кто перевозит больше, чем разрешенное количество пассажиров.

В пресс-службе МВД также отметили, что управление автомобилем без водительских прав с 18 мая будет считаться уголовным преступлением.

Отмечается, что в Польше, согласно действующих правил, в населенных пунктах з 5 утра до 23.00 можна максимально ездить со скоростью 50 км в час, а в другое время - 60 км в час.

Ранее УНИАН писал, что журналисты сравнили, как пытаются бороться с бытовым мусором в небольших городах Украины и Польши.