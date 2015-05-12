Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену за несколько часов до перемирия

В частности, были нанесены 3 воздушных удара на севере столицы страны Саны, говорят жители, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters. Также Саудовская Аравия, по словам свидетелей, бомбила южный порт Адена.

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Как предполагалась, перемирие должно было быть оглашено на 5 дней. Прекращение огня должно было состоятся в 23.00 по местному времени. Перемирие планировалась для того, чтобы можно было провести продовольствие и медикаменты в Йемен, который столкнулся с гуманитарной катастрофой.