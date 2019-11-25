CNN: Партнеры Джулиани хотели заменить Коболева во главе «Нафтогаза»

Руководитель одного из направлений украинской компании рассказал, что Парнас и Фруман пытались его «завербовать».

Один из директоров государственной энергетической компании Украины «Нафтогаз» утверждает, что два деловых партнера личного адвоката президента США Руди Джулиани хвастались своими связями с ним и членами американского правительства. С помощью этих связей они пытались заменить руководство украинской компании и тогдашнего американского посла в Украине.

Об этом пишет CNN. Андрей Фаворов рассказал, что встречался с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом во время энергетической конференции в Хьюстоне, которая прошла в марте. По его словам, было очевидно, что они хотели продвинуть соглашения о продаже газа Украине ради собственной выгоды. Они говорили о своих связях с правительством США, а также с Джулиани. И все это якобы должно было помочь им заключить такие соглашения.

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Фаворов сотрудничает с расследованием Госдепартамента США против личного адвоката Дональда Трампа. По его словам, Парнас и Фруман пытались «завербовать» его, предлагая заменить на посту главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

«Это абсолютное безумие. Я, конечно, отверг это предложение сразу же», - сказал Фаворов журналистам CNN.

«Это впервые на моей памяти, когда двое частных актеров предлагают или обсуждают вопросы, которые должны принадлежать к внешней политики США», - добавил он.

Фаворов также рассказал, что Парнас и Фруман «намекали на тот факт, что у них была возможность встречаться и обсуждать политику в отношении Украины с высокопоставленными членами нынешней администрации. И что у них были "другие каналы коммуникации". И среди этих контактов они также называли Джулиани.

Издание поясняет, что Фаворов – гражданин США. По его словам, он не знал, можно ли воспринимать Парнаса и Фрумана серьезно, пока не произошло увольнение американского посла в Украине Мари Йованович.

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«До этого дня мне тяжело переварить, как такое вообще возможно», - сказал Фаворов об увольнении посла.

Описывая бизнес-интересы, которые продвигали Парнас и Фруман, он сказал, что бизнесмены высказывали желание заключить соглашения между американскими поставщиками сжиженного газа и украинским «Нафтогазом». Но, по его словам, им не хватало опыта и квалификации, чтобы должным образом проводить такие транзакции.