Во вторник Керри обсудит Украину с Путиным и Лавровым - Госдеп

Об этом сообщается на сайте Государственного департамента США.

"Госсекретарь США Джон Керри 11 мая отправится в Сочи, где 12 мая он встретится с президентом РФ Путиным, министром иностранных дел Лавровым и другими российскими официальными лицами, чтобы обсудить полный спектр двусторонних и региональных вопросов, включая Иран, Сирию и Украину", - говорится в сообщении.

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Как подчеркнули в Госдепе, этот визит является "частью постоянных усилий США по поддержке прямых контактов с высокопоставленными российскими чиновниками и донесения четких взглядов США".

После этого Керри отправится в Турцию для консультаций с союзниками и партнерами на встрече министров иностранных дел стран НАТО, намеченной на 13 мая.