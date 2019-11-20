В резонансном деле об убийстве журналистки на Мальте арестовали известного бизнесмена

Автомобиль Дафны Каруани Галиции взорвали в 2017 году.

На Мальте арестовали известного местного предпринимателя Йоргена Фенека в связи с убийством журналистки-разоблачительницы Дафны Каруаны Галиции, которая занималась расследованием "панамских документов".

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Как сообщает ТСН со ссылкой на западные СМИ, бизнесмен был арестован вскоре после того, как пытался покинуть остров на борту своей яхты. Мальтийские СМИ уже опубликовали видео, на котором, по их данным, видно как военные Вооруженных сил Мальты осматривают причаленое судно, которое принадлежит семье Фенека.

Йорген Фенек - директор консорциума, который в 2013 году выиграл тендер от мальтийского правительства на строительство газовой электростанции. В 2018 году стало известно, что он является собственником тайной оффшорной компании 17 Black.

Отмечается, что к ней причастны начальник канцелярии премьер-министра страны Кот Шембри и министр туризма Конрад Мицци. Впрочем, они отрицают, что получали деньги от компании. За несколько месяцев до своего убийства журналистка Дафна Каруана Галиция писала про эту тайную оффшорную компанию.

Ожидается, что позже в среду, 20 ноября, премьер-министр Йозеф Мускат официально прокомментирует этот арест. Трое сыновей погибшей журналистки уже прокомментировали информацию об аресте Йоргена Фенека, заявив, что правительство Мальты должно взять на себя политическую ответственность за убийство их матери.

Как сообщал УНИАН, журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. Раньше Галиция заявляла об угрозах в свой адрес. Незадолго до своей гибели журналистка занималась расследованием действий председателя правительства и двух его ближайших помощников из-за подозрения в коррупции. В убийстве Дафны Каруани Галиции подозревают трех мужчин. Однако следствию пока так и не удалось установить заказчика убийства журналистки.