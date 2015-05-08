После провала на выборах Милибэнд покинул пост лидера британских лейбористов

Официально отставка вступит в силу позже в пятницу, после завершения торжественных мероприятий, посвященных Дню победы, который отмечается в Европе 8 мая, передает Би-би-си.

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Временным лидером лейбористов станет заместитель Эда Милибэнда Харриет Харман.

По результатам выборов о своей отставке заявили также лидеры еще двух партий - Найджел Фарадж из крайне правой UKIP и Ник Клегг из Либерально-демократической партии.