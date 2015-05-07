Берлинский суд отменил запрет полиции на въезд российских националистов из клуба "Ночные волки"

В апреле федеральная полиция Германии отказала во въезде представителям прокремлевского движения «Ночные волки», после того как их планы были подвергнуты осуждению, пишет российская служба Голос Америки.

Ранее во въезде в страну им отказала Польша.

Однако административный суд Берлина в среду постановил, что у полиции не было достаточных оснований считать, что россияне представляли угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или международным отношениям.

Читайте также"Хирург" подтвердил, что "Ночные волки" получили миллионы рублей из бюджета РоссииТаким образом, суд постановил, что их визы, выданные Италией для свободного перемещения по странам Шенгенского соглашения, действительны и для Германии.

Решение суда может быть обжаловано.