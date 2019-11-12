ЕС оштрафует Венгрию на 2% от ее ВВП за неправильное использование денег союза

Будапешт согласился на наказание, но не будет выплачивать всю сумму сразу.

Венгрия согласилась с наказанием за плохое управление финансами, которые она получила от ЕС. Таким образом, Будапешт потеряет 1,65 миллиарда евро. Однако, эти деньги вычтут с сумм, которые Брюссель будет передавать венгерской стороне в дальнейшем.

Как пишет Reuters, детали наказания описаны в документе, подготовленном Еврокомиссией для встречи с Комитетом Европарламента по бюджету. Он был опубликован на сайте комитета после встречи, которая состоялась вчера. В документе сказано, что Венгрия согласилась сократить ее финансирование со стороны ЕС на 10% в нынешнем бюджете ЕС на 2014-2020 годы из-за нарушений.

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Таким образом, из-за наказания Будапешт потеряет более 500 миллиардов форинтов (или 1,65 миллиарда долларов). Это было бы равно примерно 2% от венгерского ВВП, если бы страна оплатила всю сумму за один год.

Издание напоминает, что премьер-министр Виктор Орбан часто вступал в конфликт с институтами ЕС и другими странами-участницами из-за эрозии верховенства закона в Венгрии и нарушений в том, как страна использует финансирование ЕС. Орбан отвергает все обвинения. Он высмеивал предложения привязать европейское финансирование к соблюдению демократических принципов и верховенства закона.

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Но в 2018 году 8 из 30 программ ЕС, которые были «скорректированы» Еврокомиссией из-за проблем с использованием этих средств, были венгерскими. Ссылаясь на аудит государственных закупок, Еврокомиссия назвала Венгрию членом ЕС с худшим национальным управлением и системами контроля в 2018 году.