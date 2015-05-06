Президент Узбекистана не поедет на парад в Москву

19:06, 06 мая 2015
Мир
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Президент Узбекистана Ислам Каримов не примет участие в торжествах, посвященных 70-летию Победы в Москве.

Kremlin.ru

В Узбекистане намерены широко отметить эту дату, проведя ряд мероприятий, в которых примет участие президент, передает газета "Новый век" со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

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«Глава государства будет принимать самое активное участие в этих мероприятиях», - заявил представитель пресс-службы президента страны.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Турции отказался ехать в Москву на парад 9 мая

Приглашение для участия в торжествах в Москве направили 68 главам государств и международных организаций и лишь около 20 из них подтвердили намерение приехать. Среди них – председатель КНР – Си Цзиньпин, президент Кубы Рауль Кастро, а также генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

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