В России резко выросло число запретительных законов - российский омбудмен
15:39, 06 мая 2015Мир
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За последний год в России резко возросло число законодательных инициатив, направленных на ограничения прав и свобод.
Памфилова заявила, что запреты не решают проблему, а загоняют ее вглубь / ombudsmanspb.ru
Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека Эллы Памфиловой, передает Русская служба Би-би-си.
В среду он был представлен президенту России.
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Памфилова просит законодателей "уйти от попыток решать сложные проблемы простым инициированием запретительных и ограничительных мер, которые, в случае их реализации, не решают проблему, а лишь загоняют ее вглубь".
Напомним, в прошлом году УНИАН сообщал, что российский омбудсмен не знает, сколько граждан РФ погибли на Донбассе.
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