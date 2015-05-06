В России резко выросло число запретительных законов - российский омбудмен

Об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека Эллы Памфиловой, передает Русская служба Би-би-си.

В среду он был представлен президенту России.

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Памфилова просит законодателей "уйти от попыток решать сложные проблемы простым инициированием запретительных и ограничительных мер, которые, в случае их реализации, не решают проблему, а лишь загоняют ее вглубь".

Напомним, в прошлом году УНИАН сообщал, что российский омбудсмен не знает, сколько граждан РФ погибли на Донбассе.