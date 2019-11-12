В Китае мужчина распылил химикаты в детсаду: более полусотни детей пострадали

Полиция сообщила, что мужчина совершил нападение из мести обществу.

51 ребенок и трое воспитателей пострадали в результате распыления мужчиной едких химикатов в детском саду в юго-западной провинции Юньнань (Китай).

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на сообщение местных властей во вторник.

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Инцидент произошел днем в понедельник. Подозреваемый распылил едкий натр в помещении детского сада.

Двое получили серьезные повреждения, но они не угрожают жизни.

Примерно через час 23-летнего подозреваемого задержали. Полиция сообщила, что он совершил нападение из мести обществу.

Как сообщал УНИАН, в Шевченковский отдел полиции 22 октября около 23.00 поступило сообщение от медиков одной из львовских больниц о доставленных в медицинское учреждение двенадцати несовершеннолетних парней и девушек в возрасте 15-17 лет, у которых диагностировано «отравленияе вследствие токсического действия неизвестного вещества».