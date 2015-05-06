Второй пилот Germanwings заранее готовился спровоцировать авиакатастрофу - доклад

Об этом говорится в опубликованной 6 мая предварительной версии доклада французского Бюро расследования и анализа происшествий на транспорте (БЕА), передает ТАСС.

В документе отмечается, что в день катастрофы Лубиц пробовал снижать высоту полета на рейсе из Дюссельдорфа в Барселону.

"Вторым пилотом были произведены целый ряд снижений на 100 футов (0,03 км), причем в момент, когда он один находился в пилотской кабине", - указывается в докладе. В нем говорится, что эти действия Лубиц производил после получения разрешения от центра управления полетами в Бордо на начало постепенного снижения при приближении к Испании, поэтому они остались незамеченными первым пилотом, который затем вернулся в кабину.

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Свой план по уничтожению самолета он привел в исполнение на обратном пути.

БЕА также подтвердило, что действия Лубица носили "преднамеренный характер". "Пилот намеренно вносил изменения в параметры работы автопилота вплоть до момента столкновения с землей", - говорится в докладе.

Ранее УНИАН сообщал, что, согласно с данными черного ящика, второй пилот A320 умышленно увеличил скорость аэробуса при снижении.

Airbus A320 бюджетной авиакомпании Germanwings разбился 24 марта днем в труднодоступном районе Альп. Власти Франции заявили, что жертвами аварии Airbus стали все без исключения 150 человек, которые находились на борту. Президент Франции Франсуа Олланд сообщил, что среди пассажиров были граждане Германии, Испании и Турции.