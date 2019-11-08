Руку пропавшего туриста нашли в желудке акулы

Мужчину опознали по обручальному кольцу.

Руку шотландского туриста, пропавшего у берегов острова Реюньон в Индийском океане в прошлые выходные, нашли в желудке выловленной там же акулы. Мужчину опознали по обручальному кольцу.

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В последний раз 44-летнего туриста, который отдыхал с женой в городке Сен-Жиль-ле-Бань, видели ныряющим в море с маской и трубкой, передает Би-би-си.

Его руку с обручальным кольцом нашли внутри акулы, которую выловили в исследовательских целях.

Имя мужчины не называется.

По словам источника газеты Sun, в субботу мужчина нырял в одиночку в лагуне Эрмитаж.

"Когда он не вернулся, его жена забила тревогу, затем началась масштабная поисковая операция, в которой были задействованы катера и вертолет, - рассказал собеседник издания. - К сожалению, мужчину так и не нашли".

В понедельник специалисты, которые занимаются мониторингом активности акул возле побережья, выловили в океане в числе прочих акулу, внутри которой обнаружились останки пропавшего туриста. Пока неизвестно, утонул мужчина и был впоследствии съеден акулой, или она на него напала.

Рыбу нашли в семи километрах от того места, где в последний раз видели мужчину. В среду утром акулу вскрыли и изучили. Экспертам еще предстоит провести посмертную экспертизу останков человека.

Представитель министерства иностранных дел Британии заявил, что ведомство оказывает поддержку семье шотландца и находится на связи с местными властями.

В этом году в Реюньоне произошло уже два нападения акул на человека со смертельным исходом. Остров был популярным местом для серфинга, но власти ввели запрет на плавание и водные виды спорта практически на всех пляжах после нападений акул в 2013 году. Угроза исходила в основном от бычьих акул, которых местные серферы называют "боевыми машинами".

В 1999 году в Реюньоне запретили охоту на акул из-за опасений, что их мясо было заражено сигуатерой - токсином, вызывающим рвоту, тошноту и в редких случаях смерть. Местные жители утверждают, что это позволило бычьим и тигровым акулам захватить прибрежные воды.