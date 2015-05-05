В ЦАР боевики согласились отпустить тысячи детей, которых они заставляют воевать

Речь также идет о детях, которых боевики используют в качестве поваров, посыльных или для сексуальной эксплуатации. Агентство оценивает их количество от 6 000 до 10 000, сообщает Русская служба ВВС.

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Как сообщили в ЮНИСЕФ, вооруженные группировки также согласились прекратить дальнейшую вербовку детей, передает Рейтер.

Представители агентства назвали это соглашение "большим шагом вперед" для страны.