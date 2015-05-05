В ЦАР боевики согласились отпустить тысячи детей, которых они заставляют воевать

13:08, 05 мая 2015
Мир
1057 0

Вооруженные группировки в Центральноафриканской республике согласились освободить тысячи детей, которых они заставляют воевать на своей стороне, сообщили в агентстве ООН по делам детей.

ЦАР / flickr.com, hdptcar

Речь также идет о детях, которых боевики используют в качестве поваров, посыльных или для сексуальной эксплуатации. Агентство оценивает их количество от 6 000 до 10 000, сообщает Русская служба ВВС.

Читайте такжеЕС отправил военных советников в Центральную Африку

Как сообщили в ЮНИСЕФ, вооруженные группировки также согласились прекратить дальнейшую вербовку детей, передает Рейтер.

Представители агентства назвали это соглашение "большим шагом вперед" для страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter