В ЦАР боевики согласились отпустить тысячи детей, которых они заставляют воевать
13:08, 05 мая 2015Мир
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Вооруженные группировки в Центральноафриканской республике согласились освободить тысячи детей, которых они заставляют воевать на своей стороне, сообщили в агентстве ООН по делам детей.
Боевики заставляют детей воевать / flickr.com, hdptcar
Речь также идет о детях, которых боевики используют в качестве поваров, посыльных или для сексуальной эксплуатации. Агентство оценивает их количество от 6 000 до 10 000, сообщает Русская служба ВВС.
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Как сообщили в ЮНИСЕФ, вооруженные группировки также согласились прекратить дальнейшую вербовку детей, передает Рейтер.
Представители агентства назвали это соглашение "большим шагом вперед" для страны.
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