В Евросоюзе за три года зарегистрировано более 30 тысяч случаев торговли людьми

По данным Европейской комиссии, за три года в ЕС было зарегистрировано более 30 тысяч случаев торговли людьми.

В докладе Европейской комиссии говорится, что 80% жертв этой торговли – женщины, а 69% жертв торговли подвергались сексуальной эксплуатации, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Две трети жертв торговли людьми были гражданами ЕС. Также от преступников часто страдали граждане Китая и Нигерии.

По данным Европейской комиссии, среди жертв торговли – около 1 тыс. детей, которые подверглись сексуальному насилию.

Год назад в Европейской комиссии отмечали, что зарегистрированные случаи – это лишь "верхушка айсберга", а настоящие масштабы торговли людьми могут быть гораздо больше.