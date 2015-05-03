СМИ: Впервые после окончания "холодной войны" заработает "горячая линия" Россия-НАТО

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на газету FAZ, установка соединения с Москвой происходит в обстановке секретности.

Отмечается, что к прямым переговорам с Москвой получат доступ главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе и председатель военного комитета НАТО. При этом каналы связи останутся всегда открытыми и будут постоянно проходить проверку.

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Согласно сообщению, время активации прямой линии и подробности ее установки остаются засекреченными. По данным FAZ, российская сторона уже получила контактные номера.

По данным издания, инициатива создания подобной связи принадлежит министру иностранных дел Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру. В связи с ростом напряженности в мире из-за украинского конфликта глава немецкого внешнеполитического ведомства предложил наладить прямое соединение между Россией и НАТО на случай возникновения кризисных ситуаций.

Стоит отметить, что после Карибского кризиса 1962 года между военным руководством СССР и США также была установлена прямая телетайпная связь. Она носила название "красный телефон".