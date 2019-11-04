В Польше в результате ДТП погибли два поляка и серьезно пострадал украинец

21-летний гражданин Украины в очень тяжелом состоянии госпитализирован.

В воскресенье, 3 ноября, в Польше произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два поляка, а украинец получил тяжелые травмы.

Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на полицию города Кемпно в Великопольском воеводстве.

Читайте такжеВо Франции перевернулся автобус с туристами: 33 пострадавших

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево.

31-летний водитель и 39-летний пассажир, оба были жителями гмины Ленка-Опатовська, погибли на месте аварии. 21-летнего гражданина Украины в очень тяжелом состоянии перевезли на вертолете в больницу в Кемпне.

Обстоятельства трагедии изучают компетентные органы.

Как сообщал УНИАН, гражданку Польши будут судить за смерть украинца. Прокуратура обвиняет владелицу фирмы в том, что она не предоставила своему работнику помощь.