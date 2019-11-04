В Польше в результате ДТП погибли два поляка и серьезно пострадал украинец
В воскресенье, 3 ноября, в Польше произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два поляка, а украинец получил тяжелые травмы.
Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на полицию города Кемпно в Великопольском воеводстве.
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По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево.
31-летний водитель и 39-летний пассажир, оба были жителями гмины Ленка-Опатовська, погибли на месте аварии. 21-летнего гражданина Украины в очень тяжелом состоянии перевезли на вертолете в больницу в Кемпне.
Обстоятельства трагедии изучают компетентные органы.
Как сообщал УНИАН, гражданку Польши будут судить за смерть украинца. Прокуратура обвиняет владелицу фирмы в том, что она не предоставила своему работнику помощь.