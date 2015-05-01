Китайским чиновникам запретили ездить в красивые места - СМИ

Коммунистическая партия опубликовала в интернете список из 21 места, которые госслужащим отныне воспрещается посещать под предлогом работы, сообщает Русская служба Би-би-си.

Под запрет попали Великая китайская стена, тропический курорт Санья, а также различные горы, наделяемые в китайской культуре сакральным статусом.

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Со сменой руководства КНР в 2013 году власти стали активно бороться с незаконными привилегиями госслужащих, что, как сообщается, пошатнуло дух бюрократов.