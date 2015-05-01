Во Франкфурте отменили международную велогонку из-за угрозы теракта

В четверг в городе была арестована супружеская пара, в квартире которой нашли оружие, в том числе бомбу и химикаты для производства взрывчатки, сообщает Русская служба Би-би-си.

Полиция предполагает, что пара планировала устроить нападение во время ежегодной велогонки, в которой участвуют профессиональные велосипедисты со всего мира.

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Арестованный мужчина подозревается в связях с исламистами, и его несколько раз видели на маршруте велогонки.

Власти пока не сообщают, действовала ли пара самостоятельно или была частью какой-либо группировки.