Во Франкфурте отменили международную велогонку из-за угрозы теракта
13:54, 01 мая 2015Мир
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Полиция Германии приняла решение отменить международную велосипедную гонку во Франкфурте из-за опасений по поводу возможного террористического нападения.
В велогонке должны были участвовать велосипедисты со всего мира / racehorizonpark.com
В четверг в городе была арестована супружеская пара, в квартире которой нашли оружие, в том числе бомбу и химикаты для производства взрывчатки, сообщает Русская служба Би-би-си.
Полиция предполагает, что пара планировала устроить нападение во время ежегодной велогонки, в которой участвуют профессиональные велосипедисты со всего мира.
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Арестованный мужчина подозревается в связях с исламистами, и его несколько раз видели на маршруте велогонки.
Власти пока не сообщают, действовала ли пара самостоятельно или была частью какой-либо группировки.
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