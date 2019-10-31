Белый дом помешал Госдепу осудить захват Россией украинских моряков в Керченском проливе - экс-помощник Волкера

На фоне молчания Белого дома тогдашний посол США в ООН Никки Хейли осудила поведение России, после чего госсекретарь Майк Помпео сделал то же самое.

Белый дом не позволил госдепартаменту США сделать заявление, осуждающее захват Россией украинских военных судов в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на письменную версию свидетельств экс-сотрудника госдепартамента США Кристофера Андерсона в Конгрессе в рамках расследования об импичменте президента США Дональда Трампа, передает УП.

"В то время как мои коллеги из государственного департамента быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию, высокопоставленные чиновники в Белом доме это заявление заблокировали", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что на фоне молчания Белого дома тогдашний посол США в ООН Никки Хейли осудила поведение России, после чего госсекретарь Майк Помпео последовал ее примеру.

Трамп высказал озабоченность, но не стал обвинять Москву.

В ноябре 2018 года Андерсон работал помощником Курта Волкера, спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины.

Напомним, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения. 24-м пленным украинским военным предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозило до 6 лет лишения свободы.

25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.

7 сентября украинские моряки и политзаключенные вернулись в Украину.