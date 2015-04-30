Во Вьетнаме прошел грандиозный военный парад к 40-летию окончания войны (фотогалерея)

Во Вьетнаме начались торжества по случаю 40-й годовщины окончания войны. В крупнейшем городе страны Хошимине прошел грандиозный военный парад, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

30 апреля 1975 года Сайгон (нынешний Хошимин) был занят войсками коммунистов Северного Вьетнама. Вскоре после поражения проамериканского режима Южного Вьетнама страна объединилась под властью коммунистических сил.

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Победа коммунистов положила конец затяжному военному конфликту, в ходе которого погибли по меньшей мере три миллиона вьетнамцев и 58 тысяч военнослужащих США.

Война во Вьетнаме стала первым военным конфликтом, который активно освещался в мировых СМИ.