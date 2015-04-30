Папа Римский призвал уравнять зарплаты мужчин и женщин

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters

«Почему как должное принимают то, что женщины зарабатывают меньше мужчин? Нет! У них те же права. Наличие такой разницы в оплате труда — настоящий скандал», — заявил он.

По мнению понтифика, христиане «должны поддерживать право на равную оплату труда при выполнении одинаковой работы».

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Франциск добавил, что хотел бы, чтобы женщины стали играть более значимую роль в жизни римско-католической церкви. При этом он напомнил, что священниками они быть не могут.

Как сообщает Reuters, в Евросоюзе женщины в среднем получают на 16,4 процента меньше, чем мужчины. В США разница в зарплате составляет 23 процента.