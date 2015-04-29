BBC: Сбой приложения остановил десятки авиарейсов

Сбой приложения остановил десятки авиарейсов в США.

Десятки рейсов компании American Airlines были отменены во вторник, потому что у пилотов не работал ключевое приложение к iPad, сообщает BBC Украина.

Неисправность привела к тому, что у пилотов и вторых пилотов, перестала работать программа, которая позволяет им видеть маршрут полета.

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Все кабины пилотов перевозчика перешли не "безбумажный режим" в 2013 году, чтобы сэкономить ресурсы и не обременять работников большими кипами бумаг.

Авиалинии подсчитали, что этот шаг сэкономит им более $1,2 млн в год стоимости авиационного топлива.

Компания говорит, что до сих пор расследует причину неполадки.

"Вчера вечером некоторые рейсы American Airlines имели трудности с использованием программного обеспечения на планшетах iPad пилотов", - сказал ВВС представитель компании.