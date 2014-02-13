Из-за снежной бури в США отменены тысячи авиарейсов, на трассах - огромные пробки

Из-за обильного снега и обледения в среду были отменены более трех тысяч авиарейсов, а в ряде городов и на скоростных шоссе образовались огромные автомобильные пробки, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеВ шести штатах США объявлено чрезвычайное положение из-за снегопадовПо данным телекомпании CBS, в результате автомобильных аварий, связанных с непогодой, погибли по меньшей мере 9 человек.

Поздно вечером в среду двигающаяся на север снежная буря достигла столицы США. В Вашингтоне и прилегающих к нему районах принимаются особые меры предосторожности. Власти рекомендуют гражданам воздержаться от поездок на автомобилях, отменены занятия в школах, закрыты многие учреждения. По прогнозам метеорологов, за сутки в Вашингтоне может выпасть до 20 см снега.

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К концу дня в четверг снегопады ожидаются в Нью-Йорке, где может выпасть до 25 см снега.