Business Insider: Кремль жертвует населением, чтобы скрыть ядерную катастрофу

Вашингтон добивается через ООН, чтобы Москва ответила на вопрос о неудачных испытаниях ядерного оружия, которые она скрывает.

Россия изо всех сил пытается скрыть ядерную катастрофу, которая произошла на ее территории в августе. Так утверждает чиновник Госдепартамента США, который провел расследование российского инцидента и на прошлой неделе передал свои выводы ООН.

В интервью Business Insider заместитель помощника Госсекретаря и член Бюро по контролю вооружений Томас ДиНанно указал на различия между находками его ведомства об аварии в России и официальными возражениями, которые повторяет Москва. На вопрос журналистов о том, указывают ли выводы американского расследования на сокрытие катастрофы, ДиНанно сказал: "Да, именно об этом мы и говорим".

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В его отчете указано, что 8 августа в России произошла авария, когда инженеры пытались достать со дна Белого моря крылатую ракету с ядерным двигателем. Ракета лежала в акватории после неудачных испытаний в феврале 2018 года. После взрыва российские чиновники объявили об эвакуации населения в районе села Ньонокса, но потом отменили это решение. Вместо этого четыре станции мониторинга за ядерным фоном были выключены. Чиновники России не сказала врачам о том, что им привозят жертв ядерного облучения. Позже российские спецслужбы заставили работников больниц подписать соглашение о неразглашении.

"Мы точно уверены в том, что России нужно ответить за это. Им вообще много за что нужно ответить и не только перед российским народом и соседними странами, но и перед миром", - сказал ДиНанно.

"Это влияет на страны в Южной Америке и Африке так же, как и на соседние страны. Речь идет не только о самом инциденте. Речь идет о том, насколько безответственная российская программа разработки оружия. И насколько она агрессивна", - добавил американский чиновник.

Ракета под названием 9М730 "Буревестник" имеет ядерный двигатель. Действующее соглашение о сокращении ядерных арсеналов между Россию и США не касается ее.

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"Мы убеждены, что такие экзотические системы тоже не должны существовать. Но если они уже существуют, нам нужно обсудить, как их будут контролировать", - пояснил ДфНанно.

По его словам, пока российская ракета без ядерной боеголовки лежала на дне Белого моря, она была за 100-200 километров от центра населенного пункта. Но когда произошел взрыв ядерного двигателя во время попытки достать ее, Россия сразу же начала работу над тем, чтобы скрыть аварию, отключив мониторинговые станции, размещенные на ее территории в рамках Всеобъемлющего договора о запрете ядерных испытаний.

По словам эксперта Госдепартамента США, последствия взрыва до сих пор представляют опасность для людей, которые живут поблизости.

"Прямо сейчас нужно провести серьезные мероприятия по обеззараживанию", - сказал эксперт.

Также нужно определить, насколько широко продукты ядерного синтеза, которые тоже радиоактивные, распространились в регионе.

"Мы избрали ООН для обсуждения проблемы не просто так. Хранение такого оружия - это огромная ответственность. А такое поведение неприемлемо", - сказал ДиНанно.